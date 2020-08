D'ANJOU, Huguette



Au Centre de santé et de services sociaux des Etchemins, le jeudi 30 avril 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Huguette d'Anjou, fille de feu Arthur d'Anjou et de feu Léonie Godbout. Elle demeurait à Saint-Georges.et l'inhumation aura lieu au cimetière La Souvenance à Québec le samedi 29 août 2020 à 14h30. Les arrangements funéraires ont été confiés àElle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Patricia), Denis (Thelma), Richard, feu André, Nicole (feu Jacques) et Line (Denis) ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille d'Anjou ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.