OUELLET, Marielle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 août 2020, à l'aube de ses 78 ans, est décédée dame Marielle Ouellet, conjointe de feu Denis Falardeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy Fortier (Kathy Bill), Sylvie Fortier (feu Jean-Claude Demers); ses petits-enfants: Émilie Arial, Maxime, Rosaly et Dominic Fortier, Zachary et Dimitri Demers; son frère et sa soeur: Claude (Solange Tremblay), Francine (Conrad St-Hilaire); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Falardeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille vous accueillera auà compter de 13h.Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque sera maintenant obligatoire à l'intérieur du complexe funéraire.