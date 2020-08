LABONTÉ, Marc



Au Manoir Le Beau Rivage à St-Gilles, le 11 mai 2020, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Marc Labonté. Il était le fils de feu monsieur Benoit Labonté et de feu madame Olive Guay. Il demeurait à St- Isidore. Il est allé rejoindre ses parents et sa sœur Lucie (Claude Vachon). Il laisse dans le deuil ses fils: Marc-Antoine Labonté et Samuel Blanchette; ses nièces: Marie-Christine, Kathy et Stéphanie; la mère de Samuel, Josée Blanchette; ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, Site web: www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la