A-Rod et J-Lo ne veulent plus des Mets

Le consortium mené par l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez et l’artiste Jennifer Lopez a informé vendredi la famille Wilpon, propriétaire des Mets de New York, qu’il ne souhaitait plus acheter l’équipe.

Dans un communiqué émis par A-Rod, il est indiqué que le groupe, composé aussi des hommes d’affaires Vincent Viola, Mike Repole et Marc Lore, a soumis une offre record pour l’équipe du baseball majeur.

«Le consortium est déçu de ne pas faire partie de la revitalisation de New York et de ne pas offrir une expérience exaltante aux amateurs», peut-on lire dans le communiqué.

C’est donc dire que l’homme d’affaires Steven Cohen est maintenant le seul acheteur potentiel. Ce dernier, toujours selon plusieurs médias américains, devrait en arriver à une entente dans les prochains jours.