Black Lives Matter: la LHJMQ emboite le pas

Afin de souligner leur appui au mouvement « Black Lives Matter », les 18 formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont chacune publié un message de soutien sur leurs médias sociaux respectifs, à la même heure, vendredi matin.

Toutes les équipes du circuit Courteau, et la ligue elle-même, ont publié leur message conjointement à 8h46, afin de faire un clin d’œil à George Floyd, décédé en huit minutes et 46 secondes lors de son arrestation le 25 mai dernier à Minneapolis.

On dit au sein d’une équipe de hockey que nous sommes une famille, qu’il faut tout donner « pour la personne à côté de nous dans le vestiaire », et ce, peu importe sa langue, sa provenance, ses croyances, son sexe et ses orientations. #BlackLivesMatter @LHJMQ pic.twitter.com/JNJVfW1TVc — L'Océanic de Rimouski (@oceanicrimouski) August 28, 2020

« Nous avons réalisé en tant que ligue, mais aussi en tant que sport, qu’on n’en fait pas nécessairement assez pour promouvoir la diversité. On veut promouvoir la fin du racisme et de l’intolérance. Nous préparons également des actions concrètes parce que si on n’écrit que des messages sans agir, ça n’aura été qu’une opération de relation publique », a mentionné le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin.

LA DIVERSITÉ À L’HONNEUR

M. Blouin assure que la diversité sera mise de l’avant la saison prochaine dans la LHJMQ. Déjà, la ligue travaille afin de faire la promotion des joueurs qui représentent la diversité ethnique ayant évolué dans le circuit au fil des ans, tels que les frères Mathieu et Pierre-Olivier Joseph, Bokondji Imama ou Yvan Mongo.

« On veut les mettre à l’avant-plan afin qu’ils partagent leur expérience et leur histoire. On veut qu’ils inspirent la prochaine génération de joueurs de hockey. Nous vivons dans un pays multiethnique mais nous réalisons que le hockey ne l’est pas tant que ça. Ces jeunes s’accrochent davantage au football, au soccer ou au basketball. On pense qu’en leur montrant des exemples de réussite, on peut les inspirer », mentionne-t-il, ajoutant espérer que le sport s’ouvre davantage à toutes les diversités.