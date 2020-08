Bouger pour la santé!

Pour son édition spéciale du Cyclo-Défi IUCPQ, présenté par Cominar et SSQ Assurance, la Fondation IUCPQ a la chance de pouvoir compter sur des ambassadeurs renommés qui pédaleront, marcheront ou courront pendant la fin de semaine du 12 et du 13 septembre 2020, pour une cause qui leur tient à cœur.

Faites comme eux, bougez pour votre santé et pour le plaisir tout en soutenant un centre hospitalier unique au Canada et un chef de file mondial dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et de la lutte à l’obésité, en amassant des dons pour la Fondation IUCPQ.

Inscrivez-vous dès maintenant au www.cyclodefi-iucpq.com et partagez vos exploits sur STRAVA.

Merci à Alex Harvey, Audrey Lemieux, Ivan Waddell, Isabelle Gagnon, Joanie Caron, Louis Garneau, Marc Blouin, Pierre Lavoie, Pierre Harvey, Simone Boilard, Olivier Roy-Baillargeon, Christian Mercier, Bénédicte Martin, Jean-Simon Desgagnés, Julie Vaugeois-Picard et Alex Lavigne de soutenir la Fondation IUCPQ!

«Étant kinésiologue, entraîneure, athlète et en formation en continu par passion, je m’épanouis dans mon travail en faisant bouger les gens au quotidien, en les motivant, en les rendant meilleurs dans ce qu’ils aiment; bouger! Conscientisée par des amis proches qui ont eu recours à la Fondation et à l’IUCPQ et ayant subi personnellement un accident important à vélo il y a quelques années, cette cause me tient plus qu’à cœur afin d’aider les gens à guérir et les supporter dans ces moments vulnérables. Bougeons ensemble les 12 et 13 septembre prochain et contribuons pour une bonne cause», témoigne Isabelle Gagnon, ambassadrice cycliste.

L’édition 2020 du Cyclo-Défi IUCPQ respecte les règles en vigueur de distanciation sociale émises par le gouvernement, en proposant une fin de semaine d'activités physiques pendant laquelle chacun bouge de son côté, seul ou entre amis, alors que tous unissent leurs efforts pour la cause!