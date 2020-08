Collecte de sang Hema-Québec, donnez sur rendez-vous

TVA et Le Journal de Québec invitent la population à prendre un rendez-vous pour donner du sang, le jeudi 10 septembre prochain, afin de sauver des vies. La collecte qui se déroulera aux Galeries de la Capitale, entre 10h et 20h, a pour objectif de recevoir 100 dons, soit 1/10 des 1 000 dons nécessaires quotidiennement pour subvenir aux besoins de la population québécoise.

Posez un geste altruiste en répondant à l’invitation des porte-paroles Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l’information au Journal de Québec et Pierre Jobin, chef d’antenne de TVA Nouvelles. Parce que toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec et que chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang, planifiez votre don dès aujourd’hui: https://jedonne.hema-quebec.qc.ca/ ou 1 800 343-7264.