COVID-19: le transport collectif en péril au Québec, selon le SCFP

MONTRÉAL – La crise sanitaire a fragilisé l’écosystème des sociétés de transport de la Belle Province, qui ont perdu d’importants revenus lors du confinement, et les gouvernements doivent leur venir en aide, réclame un syndicat.

Étant donné que l’achalandage n’est pas revenu à ce qu’il était en février dernier, avant le début de la pandémie de COVID-19, notamment dans le métro et dans les autobus de la Société de transport de Montréal (STM), certains croient à un «avenir périlleux» pour le transport collectif.

C’est le cas du directeur du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au Québec, Marc Ranger, qui appelle dans une lettre ouverte les gouvernements à donner rapidement un coup de barre pour soutenir les sociétés de transport du Québec afin qu’elles ne deviennent pas les parents pauvres au pays.

«Le Québec recense 12 fois plus de cas de COVID et 28 fois plus de décès que la Colombie-Britannique depuis le début de la pandémie, mais le gouvernement de la Colombie-Britannique et le fédéral verseront respectivement, et ce, uniquement à BC Transit, 540 millions $ pour garantir le maintien du transport collectif sur l'Île-de-Vancouver, soit un total de 1,1 milliard $», a indiqué M. Ranger, vendredi.

«Au Québec, l'aide pour l'ensemble des sociétés de transport est de 400 millions $ alors qu'au seul chapitre les pertes tarifaires sont de l'ordre de 740 millions $», a-t-il poursuivi.

Selon lui, le transport collectif est un service essentiel et un moyen pour lutter contre les gaz à effet de serre.

«Il est urgent d'obtenir des gouvernements fédéral et provincial une aide appropriée, car la pérennité de nos sociétés de transport est en péril», a dit Marc Ranger, en invitant le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, à bouger «rapidement».

Affilié à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), le SCFP-Québec représente 8500 membres œuvrant dans le transport collectif dans la province, notamment au sein de la STM, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Laval (STL), de la Société de transport de l'Outaouais (STO), de la Société de transport de Sherbrooke (STS) et de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR).