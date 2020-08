Des jeunes et des entraîneurs heureux du retour des activités sportives

La journée se termine mieux qu'elle avait commencé pour les élèves des programmes Sports-Arts-Études, le sport scolaire et leurs entraîneurs.

Québec réduit de deux semaines la suspension de leurs activités, qui devaient au départ être retardées d'un mois.

«C'est vraiment une très bonne nouvelle», a lancé vendredi Sophie Bergeron, du Bleu et Or Juvénile AAA de la Polyvalente d'Arvida, à Saguenay.

«On était laissés à nous-mêmes, mais là on a un objectif, une date, et on va attendre deux semaines», a-t-elle ajouté en entrevue avec TVA Nouvelles.

Elle et sa coéquipière Amarillys de La Sablonnière avaient envoyé une lettre au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. «Vous nous enlevez la possibilité de nous dépasser», ont écrit les deux jeunes femmes. Nous avons besoin de sports pour vivre. Nous carburons à cette rigueur d'entraînements quotidiens, guidés par nos entraîneurs. D'autant plus que pour plusieurs d'entre nous, le sport est une motivation.»

Leur entraîneur, David Duguay, était lui aussi heureux du dénouement, même si de nombreuses questions restent encore sans réponse.

«On ne sait pas si ce sera du basket à cinq contre cinq, a-t-il dit. Mais on a la permission de former de nos équipes et de nous entraîner.»

D'autre part, les sept organismes du Saguenay qui assument les programmes de concentration artistiques demandent l'aide financière de la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Les pertes sont évaluées à des dizaines de milliers de dollars depuis mars dernier.

«On se demande si nos élèves vont tous revenir et si on pourra garder notre personnel», a dit Julie Morin de l'école de danse Florence Fourcaudot.

«Si le système de jour ne redémarre pas, ça aura aussi un impact sur les activités de soir», a-t-elle ajouté.