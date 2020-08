Distanciation physique difficile à l'école

Alors que l’on demande aux élèves du secondaire de maintenir une distance deux mètres dans les corridors, des images tournées à la Polyvalente Deux-Montagnes montrent que c'est très difficile, voire impossible, à respecter.

Des images tournées jeudi au moment de la première pause dans cet établissement des Laurentides. On peut voir des dizaines et des dizaines de jeunes entassés.

La distanciation est difficile à respecter et il y a de la fébrilité dans l'air. Notons toutefois que les jeunes portent le couvre-visage.

«Dès aujourd'hui, il y a des nouvelles consignes qui ont été données. Et on est meilleurs aujourd'hui qu'on l'était hier. Puis, on va être encore meilleurs lundi», explique Anik Gagnon du Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

En point de presse vendredi, François Legault a été questionné sur ces images. «Dans les corridors, il faut porter le masque, puis essayer, autant que possible, de garder une distance. Quand on regarde la vidéo, effectivement, la distance n’est pas là, mais le masque semble être là», a-t-il dit.

C’est d’ailleurs dans cette école secondaire qu’une vingtaine d'enseignants ont été placés en isolement préventif jusqu'au 4 septembre.

Ils ont été en contact étroit avec une personne infectée par la COVID-19. Conséquence: des centaines d'élèves de 4e et de 5e secondaires sont actuellement en congé forcé.