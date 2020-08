Donald Trump s’assume jusqu’au bout

Le marathon que constituent les deux conventions se terminait jeudi soir. Plus que jamais, il est clair que les Américains sont placés devant des choix on ne peut plus contrastés. Il me semble bien difficile d’hésiter entre les deux, et le taux de participation devrait faire foi de tout.

En écoutant le président, tout en relisant mes notes des trois premières soirées, la stratégie républicaine devenait évidente. On a décidé de s’assumer pleinement et de revenir à la charge en proposant la même approche qu’en 2016. Pour le parti, le bilan du premier mandat est bon, Donald Trump a livré la marchandise et, n’eût été le «virus chinois, les États-Unis seraient prospères comme ils ne l’ont jamais été depuis le début de l’histoire.

Peu importe la quantité record de mensonges et de déformations de la réalité, peu importe les procès passés ou ceux qui se déroulent actuellement, on va de l’avant sans regarder dans le rétroviseur.

Si, pour parvenir à ses fins, l’homme doit dénaturer sa fonction, récupérer à des fins politiques la Maison-Blanche et son personnel ou rejeter les fondements éthiques de tout le système, qu’à cela ne tienne.

Qu’on apprécie ou pas le contenu ou la manière, Donald Trump exploite ce qui l’a si bien servi jusqu’à maintenant. Fonceur et obstiné, il ne s’excuse jamais.

Quand on a tout misé sur son image de dur, de meneur résilient et inébranlable, on joue le jeu jusqu’au bout. Le président fait le pari qu’il saura conserver ses appuis de 2016 tout convaincant ceux que son style rebute de lui faire confiance.

C’est bien la seule distinction majeure entre le candidat Trump de 2016 et celui qui demande maintenant un second mandat. Si c’est la manière qui vous choque et qui explique votre hésitation à le soutenir, presque tous les orateurs et les oratrices de la convention ont tenté de vous rassurer.

Non seulement Donald Trump est-il un père bienveillant et sensible, il est profondément ému et bouleversé par les difficultés de ses compatriotes.

S’il se retrouve dans le Bureau ovale, c’est d’abord et avant tout parce qu’il est convaincu d’être le seul à bien comprendre la nature de vos difficultés, le seul à jouir de l’indépendance et du courage nécessaires pour éliminer la source de vos ennuis.

Vous le considérez malgré tout comme trop abrasif, vulgaire, irrespectueux face à ceux qui ne partagent pas sa vision? Ce n’est qu’une question de style, sa manière d’être authentique et de disperser le doute.

Vous vous doutez bien que les deux prochains mois seront particulièrement animés. Non seulement parce que nous sommes dans le dernier sprint, mais aussi parce que les contextes sanitaire, économique et social sont imprévisibles.

Combien de surprises, entre aujourd’hui et le 3 novembre?

Gardez aussi en tête que, tout comme en 2016, des doutes subsistent autour de la gestion des sondages.

Nous savons qu’ils sont précis sur le plan national et dans beaucoup d’États.

Cependant, on s’inquiète de leur fréquence et de leur échantillonnage dans certains États pivots.