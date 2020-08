Du hockey mineur différent, mais tout aussi amusant

Les jeunes hockeyeurs pourront enfiler leurs patins d'ici quelques jours, mais les procédures entourant le fonctionnement de ce sport en contexte de pandémie ont bien changé.

Différentes, mais tout aussi amusantes pour les jeunes, les parties de hockey auront une saveur «COVID» cette année. Les parents devront se battre pour avoir un siège à l'aréna, car un seul accompagnateur par joueur sera autorisé dans les gradins.

«On ne jouera pas à la police par exemple. Si un parent monoparental vient avec ses deux autres enfants, on ne va pas le sortir dehors quand même», a dit vendredi le directeur général de l'Association du hockey mineur de Saguenay (AHMS), Dany Chouinard.

Les vestiaires seront accessibles tout en respectant le nombre maximal de joueurs, soit 10 plus un gardien de but. Même chose pour les douches. Par contre, l'AHMS demande la collaboration des parents pour limiter leur utilisation.

Les consignes s'adressent surtout aux parents, puisque les jeunes s'adaptent plutôt bien aux mesures.

«Cet été, il y a eu de l'élite qui s’entraînait et on leur demandait de s'habiller dehors. Ils trouvaient ça drôle, ils ont eu du plaisir!» a raconté le président de l'AHMS, Patrice Fillion, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Dès l'arrivée dans l'aréna, il faut remplir le formulaire de présence à l'aide d'un téléphone intelligent et entrer nos informations comme le nom, le nom des accompagnateurs ainsi que celui du joueur qu'on accompagne. En cas d'éclosion, il est beaucoup plus facile de rappeler tout le monde.

Le nombre d'inscriptions est stable

La COVID-19 n'aura pas découragé les joueurs à pratiquer leur sport favori. Autant chez les garçons que chez les filles, le nombre de participants est sensiblement le même que par les années passées, sinon plus.

Du côté du Hockey féminin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la présidente, Claudia Banville s'attendait à recevoir quelque 40 demandes. À sa grande surprise, 60 joueuses se sont inscrites et elles ont hâte à la prochaine phase du déconfinement.

«C'est la phase 6 qui va nous permettre de savoir si mes filles vont pouvoir jouer contre d'autres filles d'autres régions, ou si elles devront jouer contre des équipes masculines», a expliqué Mme Banville.

Actuellement, la phase 5 du déconfinement permet aux équipes de jouer à l'intérieur de leur région ou dans une région limitrophe. Les équipes féminines du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent affronter seulement les équipes de Québec et de Trois-Rivières en ce moment.

Et pour Dany Chouinard, cette phase 6 devrait arriver plus tôt que ce que le gouvernement a prévu initialement.

«Je pense qu'on devrait être traité différemment. Il n'y a presque pas de cas en région alors on pourrait passer plus vite en phase 6, mais là, ils nous traitent comme si on était à Montréal», a-t-il soulevé.

L'AHMS continue de mettre de la pression sur les épaules d'Hockey Québec en espérant voir le vent tourner d'ici peu, mais en vain.

«Hockey Québec vous rappelle qu’avant de passer à la dernière phase [NDLF la phase 6], l’association/organisation doit obligatoirement obtenir l’aval de la Fédération», peut-on lire sur le site web d'Hockey Québec.