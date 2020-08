ExpoCité: le marché aux puces pourrait rouvrir d’ici l’automne

Le marché aux puces d’ExpoCité pourrait accueillir de nouveau les chasseurs d’aubaines d’ici l’automne.

La corporation de loisirs qui gère l’équipement depuis le déménagement du marché, qui se tenait auparavant à Sainte-Foy, espère une réouverture bientôt.

« Notre équipe travaille fort à la préparation possible du marché aux puces de Québec pour la fin de l’été/automne 2020. Nous sommes dans l’attente des autorisations nécessaires », a indiqué par courriel Matthieu Roy, coordonnateur à la surveillance et à l’entretien de Loisirs Duberger-Les Saules.

Sondage

L’organisme à but non lucratif a d’ailleurs mené un sondage auprès des participants de l’an dernier pour connaître leur intérêt. « 60 % des répondants affirment avoir l’intention de revenir lors d’une des séances de cette année ; 50 % sont intéressés par la tenue des séances le samedi et le dimanche (exceptionnellement pour la saison 2020) », indique M. Roy.

L’organisme demeure « optimiste » de pouvoir accueillir bientôt des clients. Bien entendu, cela devra se faire dans le respect des règles sanitaires, insiste-t-on. Entre autres, il ne pourra pas y avoir plus de 250 visiteurs sur le site, les clients devront respecter la distance de deux mètres entre eux, un registre des visiteurs sera tenu et la désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée ainsi qu’à la sortie du site.