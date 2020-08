Il y a eu dissension

Il était clair que les joueurs de l’Impact ne voulaient pas jouer ce match pour participer au mouvement de boycottage, mais Thierry Henry n’a pas voulu en parler.

À trois reprises, il a refusé de répondre à cette question posée par trois journalistes.

« Toronto a joué un bon match et ils méritaient de l’emporter. Peut-on parler de ça ? Si vous voulez trouver des histoires avec d’autres personnes, vous pourrez le faire, mais respectez ça.

« Ne me parlez pas de l’arbitre ou des gens qui manquaient, ils ont été supérieurs à nous », a-t-il ajouté en semblant être un peu de mauvais poil.

Pas d’appui

Rudy Camacho (photo) a été plus loquace en décrivant la séquence des événements.

« On s’était mis d’accord pour ne pas jouer. Pendant la journée de jeudi, on a eu un appel avec des joueurs de Toronto soi-disant important pour la cause et ils ont dit qu’ils voulaient jouer.

« On a réfléchi et on n’était pas du tout d’accord. On a senti que personne ne nous soutenait. »

« On ne peut pas se servir de ça comme excuse, a ajouté Luis Binks. Mais tout le monde dans le vestiaire sentait que c’était important de réagir aux événements qui se déroulent aux États-Unis. Le message aurait été puissant de la part de deux équipes canadiennes. »

Bonne équipe

Sans excuser une prestation terne de ses hommes, l’entraîneur a préféré lancer des fleurs au Toronto FC. « Ce n’est pas facile à dire, mais ils ont été supérieurs à nous dans tous les domaines. Ils ont montré pourquoi ils ont atteint la finale de la Coupe MLS. »

Il a admis que l’absence des nouveaux papas, Saphir Taïder et Samuel Piette, avait un peu plombé son milieu de terrain et ses options de substitutions. « Il va sans dire que leur absence a causé des ennuis et quand tu regardes le banc, les solutions étaient courtes. Mais il faut montrer du respect à Toronto, ils ne nous ont pas donné la balle. »