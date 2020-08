Kloof: que du bonheur!

Chris et Andrea Mullineux font partie de ces vignerons «magiques» qui contribuent à mettre en lumière la qualité indiscutable des vins d’Afrique du Sud, plus précisément ceux du Swartland, une région en pleine ébullition depuis quelques années.

Pour vous faire une idée de la qualité des vins de leur domaine, Mullineux, je vous invite à mettre la main sur la cuvée Kloof Street, une parfaite entrée en matière au bonheur!

Buvez moins. Buvez mieux.

Mullineux, Kloof Street Red 2018, Western Cape, Afrique du Sud

23,00$ – Code SAQ 12483927 – 13,5% – 2,5 g/L

Il s’agit d’un assemblage comportant cinq variétés du Rhône: syrah, mourvèdre, cinsault, grenache et carignan. Le tout est vinifié en grappe entière (ce qui apporte un supplément de structure) et dans de vieilles barriques. Il en ressort un rouge aux parfums évocateurs de cerise, de réglisse et de poivre. En bouche, on sent la matière nourrie, des tanins souples tout en restant bien définis et beaucoup de fraîcheur. D’une redoutable «buvabilité», il fera à merveille avec les grillades.

★★★ $$

Mullineux, Kloof Street Chenin blanc 2019, Western Cape, Afrique du Sud

22,85$ – Code SAQ 12889409 – 13,5% – 2 g/L

Du chenin comme on aimerait en boire tous les jours! Provenant de vignobles âgés de 30 à 55 ans poussant sur des sols dominés par le granit, le vin est pour 85% en cuve inox et le reste en fût neutre. Un nez hyper parfumé de miel, de résine et de pêche blanche. La bouche est savamment construite avec un fruité mûr et une acidité énergique. Finale saline, un brin austère, ce qui apporte un caractère certain. Bravo!

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.