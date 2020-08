La guerre de Sécession n’a rien changé

One night of sin, yeah

Is what I’m now paying for...

Ce sont les paroles de la version originale de Smiley Lewis. Un Noir. Un blues baveux qui raconte la nuit de sexe torride vécue par le chanteur.

One night with you

Is what I’m now praying for...

Ce sont les paroles que des patrons blancs de RCA ont fait réécrire pour Elvis Presley. Dans l’originale, le sexe est clair. Le gars a vécu une nuit d’enfer et il raconte le lendemain que les choses qu’il a faites et entendues le rendent honteux.

Normal, se disaient les patrons, les Noirs ont un côté plus animal. Comme si...

La version d’Elvis est totalement aseptisée. Il prie pour avoir enfin une nuit avec sa douce et il fait des plans pour la marier. Chez les gens civilisés, on ne baise pas avant le mariage.

Cette abominable différence se chantait dans les années 50 et elle résume le racisme. Des Noirs aux bas instincts et des Blancs proprets et spirituels.

Vous savez ou vous devez savoir que les Noirs n’avaient pas le droit de fréquenter les hôtels de Blancs. Qu’ils ne pouvaient s’asseoir à l’avant dans les autobus. Qu’ils devaient aller pisser dans des toilettes dégueulasses dans les snacks. Qu’ils ne pouvaient aller dans les grandes écoles des Blancs.

Vous devez savoir qu’ils n’avaient pas le droit de jouer au baseball dans les Majeures réservées aux joueurs blancs. Et que Jackie Robinson a commencé chez les pros à Montréal parce que c’était moins pire au Québec, se disaient les patrons américains.

Il faut également comprendre comment John Kennedy, puis Bobby Kennedy et Lyndon B. Johnson ont envoyé la garde nationale pour que les Noirs puissent prendre les autobus scolaires pour se rendre à l’école. Ils n’y avaient pas droit.

Et que pendant toutes ces décennies, le KKK rôdait et pendait les Noirs imprudents.

À lever le coeur

Il y a eu Martin Luther King et Malcom X. Mais il y a eu Muhammad Ali qui a abandonné son nom d’esclave Cassius Clay pour s’affranchir. Puis John Carlos et Tommy Smith aux Jeux olympiques de Mexico qui ont levé un poing ganté vengeur.

Les Noirs ont gagné des points. Mais trop sont encore forcés de vivre dans des ghettos. Trop sont obligés d’endurer le racisme crasse des flics... et des voisins dans les quartiers blancs. Et trop sont forcés de vivre dans la dope et le marché des filles pour espérer se tirer de la misère et s’offrir une vie fuckée.

Pour une star de la NBA qui gagne 15 millions, il y a 15 millions de Noirs qui sont aux limites d’une pauvreté indigne.

Et puis les flics continuent de tirer dans le dos et d’étrangler des Noirs qui sont avant tout suspects d’être noirs.

Cette fois, les joueurs de la NBA viennent de lancer le vrai message : « C’est assez. Nous avons prié, nous avons fait des marches, nous avons provoqué des émeutes, mais y a quelque chose de fondamental qui ne change pas. On reste une sous-race. Cette fois, c’est dans le porte-monnaie qu’on va frapper. C’est la force économique qu’il faut atteindre », ont dit les stars de la NBA.

Aux Blancs de suivre

Leur message est tellement fort que les bons Blancs de la Ligue nationale de hockey ont décidé d’appuyer leurs confrères noirs. C’est encore plus significatif parce que ça montre que le pouvoir blanc a tellement peur qu’il prend les devants.

J’ai jasé longuement avec Jean Pascal hier. Il soutient fermement que c’est en attaquant le pouvoir économique que les Noirs vont enfin avoir une chance de régler une situation putride et infecte.

« Le pouvoir économique et le vote. Ce sont deux armes puissantes. Il faut voter. Il faut décider. Et à long terme, je l’ai toujours dit, favoriser l’éducation. Il faut que nos frères noirs américains puissent s’éduquer comme les Blancs », de dire Pascal.

Aux États-Unis, à moins d’obtenir une bourse comme athlète, les Noirs n’ont pas les moyens de fréquenter les collèges et les universités. La fracture s’accentue avant même qu’ils ne puissent atteindre le marché du travail.

Le résultat est là, épeurant. L’esclavage a été aboli le 18 décembre 1865. Ça fera 155 ans dans quelques mois.

On dirait pourtant que la guerre de Sécession n’a rien réglé pour les Noirs...

Eleider Alvarez : lourd sur les épaules

J’ai vu de larges extraits du combat d’Eleider Alvarez contre Joe Smith. Assez pour savoir qu’Alvarez en a mangé une maudite. Ça arrive dans le sport mais c’est bien plus cruel et dangereux dans la boxe.

Alvarez est un homme intelligent et avec Marc Ramsay et Stéphane Lépine son gérant, il peut compter sur des gens honnêtes pour le conseiller.

Au bout du compte, c’est lui qui va décider s’il continue ou s’il prend sa retraite. Ça se peut qu’Alvarez ait besoin de plusieurs semaines de réflexion. En fait, Eleider aurait besoin du doc Mailloux pour essayer de mettre de l’ordre dans sa vie personnelle.

Alvarez en a trop sur les épaules. Impossible de s’entraîner et de se battre avec une grande concentration quand un homme traîne en lui des situations qui ne sont pas réglées.

Je ne donnerai pas plus de détails mais Stéphane Lépine, son gérant, pense la même chose.

Cela dit, Eleider Alvarez n’a pas à être gêné. Il n’a pas à avoir honte. Il a eu le courage d’aller gagner du pain et du beurre pour mettre sur la table des enfants. Et s’il continue, avec les risques que ça comporte, ce sera pour les mêmes raisons. Assurer le bien-être de ses enfants.

Sa décision sera la bonne. Les conséquences, c’est une autre histoire.

DANS LE CALEPIN | Après la merveilleuse Gaspésie et la soupe au poisson, je me retrouve au Saguenay. À l’Auberge des 21, le chef et proprio Marcel Bouchard a préparé pour le groupe de motards une vraie soupe aux gourganes selon la recette de sa mère. Brune, viandeuse, orgiaque (!), saguenéenne...

Bonnes vacances, je repars sur le Harley.