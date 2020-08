Lance Stroll satisfait malgré tout

Après avoir réussi le cinquième temps le plus rapide lors de la première séance des essais libres du Grand Prix de Belgique vendredi, Lance Stroll n’a pu faire mieux que le 11e meilleur temps de la deuxième séance. Malgré tout, le pilote de Racing Point est en confiance pour la suite.

«Ça a été une bonne journée et je suis content de la tenue de la voiture. Je n’ai juste pas été en mesure de faire un tour rapide et sans trop d’erreurs à la deuxième séance. Mais j’ai déjà démontré que la vitesse est bonne au cours du premier essai, alors je suis content du travail que nous avons fait aujourd’hui», a indiqué Stroll dans une entrevue publiée sur le site de l’écurie Racing Point.

Alors que le Québécois a réussi son tour le plus rapide en 1 min 44,678 s à sa deuxième sortie, son coéquipier, Sergio Perez, a terminé la deuxième séance d'essais au cinquième échelon. Il a retranché environ une demi-seconde au temps de Stroll. C’est le pilote de l’écurie Red Bull Max Verstappen qui a enregistré le tour le plus rapide des essais libres en réalisant un temps de 1 min 43,744 s lors de la deuxième séance.

«Checo [Sergio Perez] a très bien fait, alors il y a beaucoup de positif à retirer de cette journée, a poursuivi Stroll. Je crois aussi que nous avons trouvé quelques petits endroits où nous pourrions faire des ajustements pour nous améliorer demain.»

Stroll est à la recherche d’un premier podium, cette saison, sur le circuit de la F1, lui qui a terminé deux fois quatrième. Perez aussi a cogné à la porte du podium plusieurs fois cette saison. Le rendement de sa voiture, vendredi, avait tout pour le rassurer en vue de la course de dimanche.

«Je me sentais vraiment bien dans la voiture aujourd’hui et on peut être heureux de cette journée très positive, a dit Perez. J’ai hâte de voir si nous pourrons faire quelques ajustements pour pouvoir aller chercher une bonne position de départ. Je crois que nous avons démontré aujourd’hui que nous en sommes capables.»