Les Mets s’excusent pour leur DG

Le propriétaire des Mets de New York, Fred Wilpon, s’est excusé au baseball majeur pour des propos qu’a tenus son directeur général Brodie Van Wagenen, jeudi.

• À lire aussi: Les Mets devront payer

Alors qu’il était filmé sans le savoir, le DG a critiqué le commissaire Rob Manfred. Il était frustré que le dirigeant veuille persuader les joueurs des Mets de disputer leur affrontement de jeudi soir contre les Marlins de Miami une heure plus tard que prévu, et ce, à la place d’un boycott complet.

C’était toutefois l’idée du Wilpon et non de Manfred.

«Je suis stressé et déçu d’apprendre ce soir [jeudi] que notre directeur général, Brodie Van Wagenen, a fait des commentaires irrespectueux et inexacts au sujet de notre commissaire et ami proche de longue date, a écrit le propriétaire dans un communiqué. Je tiens Rob en très haute estime. En aucun cas les commentaires de Brody ne reflètent mes opinions ou celles de l’organisation. Rob continue d’être un grand leader pour le baseball majeur. Je m’excuse à Rob pour tous préjudices causés par cet incident.»

Après que ses commentaires aient été largement diffusés dans les médias, Van Wagenen a également publié un communiqué où il s’excuse au commissaire.

Finalement, les joueurs des Mets et des Marlins n’ont pas disputé la partie, afin d’exprimer leur ras-le-bol face aux inégalités raciales en Amérique.