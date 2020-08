LNH : Unis pour la cause

En attendant de reprendre les hostilités, samedi, dans le cadre de leur série demi-finale de l’Association de l’Est, les joueurs des Bruins de Boston et du Lightning de Tampa Bay profitent de cette trêve de 48 heures dans la Ligue nationale de hockey pour s’unir contre les injustices raciales et la brutalité policière.

Certains d’entre eux se sont exprimés sur le mouvement historique initié dans le sport professionnel, vendredi lors d’un point de presse, et sont revenus sur les événements des dernières heures.

«Pour nous, ça a commencé après le match (mercredi). On s’est mis à en discuter entre coéquipiers et s’envoyer des messages textes avec les joueurs du Lightning, a expliqué l’attaquant des Bruins Patrice Bergeron. Nous avons rencontré les joueurs du Lightning (jeudi matin). Environ 30 à 40 joueurs étaient là pour en discuter. Ensuite, nous avons parlé avec les joueurs de l’Ouest et avec les membres de l’Alliance pour la diversité au hockey.»

«C’est grand et puissant ce qui s’est passé hier (jeudi), a poursuivi Bergeron. Nous réalisons tous que c’est plus grand que le sport. C’est une question de droits humains et de soutenir d’autres joueurs de la ligue. D’entendre tout le monde s’exprimer, je crois que ça a été une journée vraiment importante.»

Selon le défenseur du Lightning Luke Schenn, il est bien difficile d’échapper à ce qui se passe présentement dans la bulle torontoise de la LNH.

«Les gars en parlent sans arrêt. Au déjeuner, dans l’autobus, partout. La discussion n’a pas arrêté. On en parle aux amis à travers la ligue, à ceux à la maison et avec nos familles...» , a témoigné Schenn.

«Après nos deux victoires consécutives contre les Bruins, je crois qu’on n’en a même pas reparlé, ce qui est assez rare en séries éliminatoires. Clairement, notre attention est ailleurs, et avec raison. Je suis assez fier de ce qui se passe ici», a lancé l’entraineur-chef du Lightning Jon Cooper.

D’autres priorités

Brad Marchand, comme la plupart des joueurs, se sent très interpellé par les événements actuels et les injustices qui ont toujours cours à l’endroit des membres de communautés afro-américaines.

«Le sport, c’est un luxe. C’est autre chose quand on parle de la sécurité et de la vie des gens, de leur capacité à être bien dans leur peau. Je comprends que les gens veulent regarder des matchs, mais il y a des choses plus importantes qui nous préoccupent et que nous voulons faire présentement. Il y a des gens que nous voulons soutenir», a dit l’attaquant des Bruins.

«Dans un sport à prédominance blanc, d’avoir tout le monde qui se mette ensemble... Ça devait commencer et ça doit continuer. Nous voulons faire partie de la solution, aller de l’avant et être meilleurs. C’est une opportunité de le faire», a ajouté Marchand.