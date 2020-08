Mandat d’arrestation: la SQ tente de localiser Mourad Jama Abdi, un Montréalais de 24 ans

MONTRÉAL | La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public afin de localiser un homme de 24 ans, Mourad Jama Abdi, recherché pour divers crimes violents.

Abdi, un résident de Montréal, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour voies de fait, agression armée, harcèlement, et menaces d’incendie et de blessures, a mentionné la SQ dans son avis de recherche, vendredi, précisant que les infractions les plus récentes commises par le suspect remontent au 18 août dernier.

Photo Courtoisie/Sûreté du Québec

L’homme pourrait se trouver dans la grande région de Montréal.

Il mesure 1,90 m (6 pi 3 po) et pèse 65 kg (143 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns.

«Toute personne qui apercevrait Mourad Jama Abdi est priée de ne pas intervenir auprès de lui et de communiquer immédiatement avec le 911, précise la police. De plus, toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.»