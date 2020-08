Mise à l’honneur, Ivanka Trump s’affirme en héritière apparente

«Quatre ans plus tard: me voilà»: plus assurée, mêlant anecdotes intimes et envolées passionnées pour défendre le bilan de Donald Trump, sa fille Ivanka s’est affichée jeudi soir en héritière apparente, seule parmi ses cinq enfants invitée à parler au dernier soir de la convention républicaine.

En souriant et saluant l’assemblée, la haute conseillère du président des États-Unis a fait son entrée dans les jardins de la Maison Blanche sur la chanson «I’m still standing» d’Elton John.

«Ce soir, je me tiens devant vous en tant que fière fille du président du peuple», a lancé Ivanka Trump, 38 ans.

Depuis une place d’honneur évidente.

Le discours enflammé de son frère Donald Junior, 42 ans, en ouverture de la convention, l’avait fait apparaître en digne héritier du tempétueux milliardaire républicain. Et les autres enfants adultes du président, Eric et Tiffany Trump, ont tous eu droit à la parole depuis lundi.

Mais c’est Ivanka qui a eu le privilège de faire, en direct, le discours pour présenter son père, au soir de son investiture officielle pour briguer un second mandat le 3 novembre.

«Papa, les gens t’attaquent parce que tu es atypique. Mais je t’aime parce que tu es vrai et je te respecte parce que tu es efficace», a lancé cette femme d’affaires, mère de trois enfants, que certains voient déjà briguer un jour, à son tour, la Maison Blanche.

«Un guerrier à la Maison Blanche»

Face au ton plus rugueux de son père, sa proche conseillère a cherché à présenter un côté plus humain aux électeurs, en leur parlant directement. Tout en reprenant les grandes lignes de la présidence Trump.

«Aux hommes et femmes qui travaillent dur, à travers l’Amérique et ici ce soir: vous êtes la raison pour laquelle mon père se bat avec tout son coeur et toute sa force».

Comme la Première dame Melania Trump mardi, elle a mentionné les tweets du président américain, qui rebutent certains électeurs républicains, pour tenter de les présenter en atout vérité de son père.

«Que vous soyez d’accord avec lui ou non, vous savez toujours quelle est sa position. Je reconnais que le style de communication de mon père n’est pas du goût de tous. Et je sais que ses tweets peuvent sembler sans filtre. Mais les résultats, les résultats parlent d’eux-mêmes», a-t-elle déclaré, provoquant des applaudissements.

«Washington n’a pas changé Donald Trump. Donald Trump a changé Washington», a dit sa fille. «Aujourd’hui plus que jamais, l’Amérique a besoin de quatre ans de plus d’un guerrier à la Maison Blanche».

En 2016, déjà, elle avait pris la parole dans un appel aux jeunes et électeurs indécis. «Comme de nombreux millenials comme moi, je ne me considère pas catégoriquement républicaine ou démocrate. Plus que l’appartenance à un parti, je vote pour ce que je considère bon pour ma famille et mon pays».

Quatre ans plus tard, le ton est encore plus assuré, mêlant pause dramatique et rires bien placés: «il y a quatre ans, je vous avais dit que je me battrais aux côtés de mon père et quatre ans plus tard: me voilà!»

Congé parental, aides à la garderie, emploi des femmes: en saluant le bilan de son père, Ivanka Trump a pris soin de souligner sa propre contribution aux politiques de son père, parfois négociées en personne au Congrès. Son époux, Jared Kushner, est aussi haut conseiller du président américain.

Face aux attaques des géants pharmaceutiques, a-t-elle raconté, «mon père sourit et me dit tu sais qu’on fait quelque chose de bien s’ils nous frappent aussi durement».

En remerciant sa «fille formidable» pour cette présentation, Donald Trump l’a distinguée en lui demandant de se lever pour saluer encore l’assemblée. A ses côtés, son frère Donald Junior et sa demi-soeur Tiffany Trump, souriants mais assis.