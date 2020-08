NBA: le commissaire Silver appuie ses athlètes

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, accorde un support complet à ses joueurs ayant choisi le boycott pour exprimer leur ras-le-bol concernant des inégalités raciales en Amérique.

C’est ce que le dirigeant de 58 ans a fait savoir aux employés de son circuit dans une lettre qui leur était destinée et dont le site sportif The Athletic a obtenu copie.

«Premièrement, je veux vous dire que je supporte pleinement les joueurs de la NBA et les joueuses de la WNBA de vouloir mettre en lumière un important problème de justice sociale, a écrit Silver. Même si je ne marche pas dans les mêmes souliers que les hommes et les femmes noires, je peux voir les traumatismes et la peur que les violences racistes causent.»

Le commissaire a aussi parlé de la rencontre qu’il a tenue avec des joueurs, des entraîneurs et les gouverneurs de son circuit.

«La discussion était centrée sur comment nous pourrions collaborer pour adresser plusieurs problèmes, incluant un meilleur accès aux votes, la promotion de l’engagement civil, ainsi qu’une possible réforme de la police et du système de justice.»

Mercredi et jeudi les affrontements des séries éliminatoires de la NBA ont été boycottés par les joueurs, afin de protester contre les inégalités raciales. Le mouvement a ensuite été suivi par les autres circuits professionnels évoluant aux États-Unis et au Canada. Les activités de la NBA devraient reprendre ce week-end.