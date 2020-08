Obama a conseillé les joueurs de la NBA

L’ancien président des États-Unis Barack Obama a participé à un appel conférence avec certains joueurs de la NBA afin de les conseiller sur la façon d’apporter plus d’attention à la cause des inégalités raciales et au mouvement «Black Lives Matter».

Selon The Athletic, en plus du 44e occupant de la Maison-Blanche, le président de l’Association des joueurs, aussi membre du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul, et la vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James étaient de ceux qui ont joint l’appel.

Obama aurait conseillé aux joueurs de poursuivre les séries éliminatoires afin de promouvoir leur cause. Ces derniers auraient proposé à Obama de joindre un comité quant aux actions que les joueurs peuvent prendre.