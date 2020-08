«OD chez nous»: les huit filles et les huit gars candidats sont connus

Le visage, l’âge, la profession et la ville d’origine des huit filles et des huit gars toujours dans la course pour obtenir leur place devant les caméras de la téléréalité «OD chez nous» ont été dévoilés.

Les 16 jeunes candidats choisis par la production espéreront convaincre le public lundi soir. Pendant 60 minutes à compter de 21 h, les téléspectateurs pourront jeter leur dévolu sur l’un ou l’autre d’entre eux au Noovo.ca.

La saison des rapprochements amoureux pourra ensuite officiellement s’amorcer dans Lanaudière, plus précisément à la Montagne Coupée de Saint-Jean-de-Matha.

Arborant toutes des cheveux longs, les filles en lice ont entre 24 et 29 ans. Elles travaillent majoritairement dans les communications et le marketing, mais deux gravitent dans l’univers de la beauté (maquilleuse et propriétaire d’un salon esthétique), une gagne sa vie en tant que courtière immobilière et l’autre est entrepreneuse.

Du côté des garçons, l’âge varie de 22 à 30 ans. Leurs professions sont diversifiées (pilote d’avion, monteur de ligne, enseignant supplément), alors qu’on retrouve un joueur de hockey et un musicien.

Cette autre édition d’«Occupation double» animée par Jay Du Temple marquera notamment le retour de la troisième maison.

On saura qui sont ceux et celles qui embarqueront dans cette aventure toute québécoise lors du déroulement du tapis rouge d’«OD chez nous» le 20 septembre, à 18 h 30, sur Noovo.