[PHOTOS] On a goûté 10 créations de la Burger Week à Québec, voici nos impressions

Après six mois encabanés, c’est le temps de se gâter! Une cinquantaine de restaurants de la région de Québec vibrent au rythme de La semaine du Burger (au fromage!) pour sa 9e édition, organisée par RestoQuébec.

Du 1er au 7 septembre, 36 burgers inédits seront disponibles au coût de 12$. Pour faire une pierre deux coups, 1$ sera remis à Moisson Québec pour chaque plat vendu lors de l’événement. L’année dernière, la Burger Week avait permis d'amasser 16 000$ pour Leucan.

Alors que l’activité était traditionnellement offerte exclusivement en salle, la COVID-19 incite les organisateurs à assouplir la formule. En ce sens, une grande majorité des restaurants participants offrent la livraison, ce qui permettra aux amateurs de burger de déguster en toute sécurité les plats inédits de cette compétition amicale.

Cette nouveauté arrive à point puisque la pandémie n’a pas épargné les restaurateurs, qui sont bien contents de voir la Burger Week se pointer le bout du nez. «L’événement amène une nouvelle clientèle et celle-ci revient par la suite. Je comprends la réticence [des clients], mais dans le quartier, les restaurants sont à 30 ou 40% de leur chiffre d’affaires. La Burger Week va tous nous aider», soutient la copropriétaire du Tequila Lounge, Ariane Robitaille.

Sans plus attendre, voici dix burgers œuvres d’art que vous pourrez découvrir dès mardi!

La liste complète des restaurants participants peut être consultée ici.

Côtes-à-Côtes

Le Burger Terre & Mer

Photo courtoisie RestoQuébec

Un burger de porc, avec cheddar fondant, oignons rouges et mayo au BBQ fumé, ça vous dit? Ajoutez-y maintenant deux tranches de gravlax de saumon, du fromage de chèvre à la crème, de la roquette et le tout devient une valse de saveurs.

C'est ce que le restaurant zébré offre; un duo terre et mer qui se complémente, se renvoie la balle, de bouchée en bouchée. Le burger servi dans un pain bretzel végane en rendra heureux plus d'un.

Graffiti

Le Trump Tower

Photo courtoisie RestoQuébec

Les références au président américain se multiplient et celle-ci se démarque par son originalité. C'est que Donald Trump a une petite place dans son cœur pour le fameux Big Mac. Ce burger à l'image du sandwich original de McDonald's saura vous surprendre, tout en restant familier.

Deux tranches de bœuf, bacon, cornichons aux jalapenos, laitue, tomate, fromage, kale frit, oignon rôti, tout y est. Même la sauce à burger secrète!

Oh! Vous avez dit kale frit? Et oui! L'ajout inédit se marie magnifiquement avec la recette classique du sandwich américain.

La Belle et la Bœuf

La Jupe

Photo courtoisie RestoQuébec

La Belle & La Bœuf a habillé sa création cette année. Une grande jupe de fromage mozzarella dépasse du burger, vers l'infini, et plus loin encore!

Outre cette partie imposante (et appétissante, disons-le) de fromage gratiné, on y trouve également du bacon, et les fameux cornichons Koolaid. Un burger pour les amateurs de bacon affamés et à la recherche d'un plat digne des grands estomacs.

Pied Bleu

«Raisin Brun» mon Bourgeois

Courtoisie

Avis à tous: si vous souhaitiez bouder le boudin jusqu'à la fin de vos jours, le «"Raisin Brun" mon Bourgeois» devrait vous convaincre d'en faire autrement.

Enlacé d'un pain provenant d'une boulangerie locale, la boulette de boudin aux raisins est divine. Crémeuse, riche et goûteuse, elle s'accorde admirablement avec le fromage de chèvre, les betteraves et la mayonnaise qui l'accompagnent. Les raisins confits au Calva-Bagzel trônant sur le tout amènent une touche sucrée qui boucle parfaitement l'expérience.

Le Cosmos

Burger Tiago

Photo courtoisie RestoQuébec

Ce burger aux allures classiques nous cache un grand secret...

Bœuf du Québec, bacon maison, fromage cheddar, salade de chou crémeuse, mayonnaise piri-piri et paprika, laitue et tomate... et la boulette est même farcie de fromage en grains frit!

Une belle surprise signée Cosmos pour la 9e édition de cette compétition. Chaque bouchée est agrémentée de ce fromage fondant, nous rappelant notre amour pour la poutine au passage.

Chez Victor

Le Bacon-Finement

Photo courtoisie RestoQuébec

Boulette de porc, bacon et fromage, confiture de bacon , fromage cheddar, laitue, bacon , crème sure au bacon , sauce à l'érable et au Brandy.

Le message est assez clair, ce plat est un appel pour les amateurs de... bacon! La légère touche sucrée dans la sauce rend le plat équilibré et agréable à dévorer. Un bon classique revisité, signé bacon.

Le Renard et la Chouette

«Ananas» mon Bourgeois

Photo courtoisie RestoQuébec

Ce «jam-burger» à deux étages est constitué de deux boulettes de porc, de jambon, d'ananas, de piments, de sauce chili, de fromage et de salade de chou rouge. Un mélange festif pour les aventuriers, ces Québécois qui préfèreraient voyager en ces temps de pandémie.

Chaque bouchée est un périple vers une destination tropicale et chaleureuse. L'ananas, épicé et frais, vous surprendra, caché entre les deux boulettes au doux goût de jambon.

Houston

Le Saumon à l’asiatique

Photo courtoisie RestoQuébec

Léger et frais, ce plat disparaîtra des assiettes en moins de deux secondes. La boulette, un pavé de saumon mariné dans une sauce sashimi, se défait sous la dent avec facilité.

L'avocat, la salade de chou à l'asiatique et le gratin de chèvre complimentent la sauce sashimi du saumon et ajoute de la fraîcheur à un plat traditionnellement lourd et gras. Un bon choix pour commencer La semaine du Burger en beauté!

Tequila Lounge

Arrivando a los USA

Photo courtoisie RestoQuébec

Haut en couleur et contrastant en bouche, cet amalgame de saveurs du Tequila Lounge ne laissera personne indifférent. Cachés entre deux tranches de beigne sucré se trouvent du poulet frit, de la sauce Buffalo, de la laitue et une fondue de fromage suisse.

Les amateurs de plats épicés seront conquis par cette recette du restaurant spécialisé dans la cuisine mexicaine.

Belga

L'histoire du sanglier belge

Photo courtoisie RestoQuébec

Ce burger raffiné en fera rêver plus d'un. Boulette de veau, bacon de sanglier, provolone fumé sur place, crème sure à l'Andalouse, choux de Bruxelles frits...

Le Belga a mis la barre haute en faisant parler la qualité de ses aliments. Le tout accompagné de délicieux légumes du jardin marinés, on se croirait en Europe entre deux bouchées de ce monticule de saveurs.