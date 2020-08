Problème de constipation chronique

Je suis une femme constipée depuis toujours. Rendue à 55 ans, je me vois encore sur mon petit pot à me faire crier dessus par ma mère qui voulait que je me libère l’intérieur, comme elle disait, pour ne pas qu’elle ait des problèmes avec moi en voiture.

Je n’ai plus jamais eu un transit normal par la suite. Devenue adulte, j’ai consommé tout ce qui existait comme médicament censé faciliter le transit intestinal. Certains fonctionnaient un certain temps, puis je me bloquais de nouveau. Il doit bien y avoir parmi vos lectrices des femmes qui ont réglé un tel problème. Peut-être pourraient-elles me mettre sur la piste d’une solution durable.

Anonyme

En attendant de recevoir ce que vous souhaitez, je souligne « ... qu’une des causes les plus fréquentes de la constipation est la consommation insuffisante de fibres que l’on trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses ainsi que les grains entiers. »

L’exercice régulier et une consommation suffisante d’eau favorisent aussi un meilleur transit.