Société Saint-Jean-Baptiste: départ du président Maxime Laporte

À l’issue de six ans à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), Maxime Laporte a annoncé vendredi son départ.

«Si je tire ma révérence, c’est tout d’abord parce que j’ai le sentiment du devoir accompli, aussi bien personnellement qu’institutionnellement, vu l’atteinte de la plupart des objectifs à moyen terme que nous nous étions fixés en 2015 dans le cadre de notre planification stratégique», a soutenu dans un communiqué Me Maxime Laporte.

«J’éprouve une humble et profonde gratitude pour la confiance que nos membres, partenaires et compatriotes ont bien voulu m’accorder tout au long de cette période à la fois si intense et si enrichissante», a ajouté celui qui a eu trois mandats à la présidence de la SSJB.

Maxime Laporte a souligné qu’une autre des raisons qui motivent son départ c’est le fait que son épouse va poursuivre, dès l’automne et pour les prochaines années, ses études à l’Université d’Oxford.

S’il quitte «au courant des prochains jours» la présidence de l’institution fondée en 1834 par le Ludger Duvernay, ce dernier restera toutefois en poste comme président bénévole du Mouvement Québec français (MQF) «tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas une nouvelle loi 101 digne de ce nom».

La première vice-présidente générale, Marie-Anne Alepin, a tenu à «rendre hommage à son infatigable jeune président général pour le travail extraordinaire accompli ces dernières années».

Le nom de la personne qui lui succédera à titre intérimaire sera révélé prochainement, a-t-on spécifié.