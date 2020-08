Transferts d’entreprises sur la Rive-Sud de Québec

Deux entreprises de la Rive-Sud de Québec ont reçu le soutien financier des Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches (FRS), soit Déco-Rampe et Léopold Bouchard inc.

Il s’agit de deux des 10 investissements totalisant plus de 13 M$ réalisés au cours de l’exercice 2019-2020 pour les FRS Chaudière-Appalaches. Dans les deux cas, les montants de l’aide, sous forme de prêt, n’ont pas été précisés. Ces transactions surviennent dans un contexte de transfert d’entreprise.

Déco-Rampe, qui a été fondée en 1991, a été acquise par l’homme d’affaires Franck Leclerc.

En ce qui concerne l’entreprise familiale Léopold Bouchard inc., fondée en 1930, et spécialisée au départ en chauffage, plomberie et électricité, elle devient la propriété de l’unique actionnaire Sylvain Lucchesi-Lavoie. Cette entreprise offre un service de décoration et de design de salles de bain et des conseils en peinture.

Au total, les FRS ont dépassé 1 milliard de dollars investis auprès de PME québécoises dont 66,8 M$ dans la région Chaudière-Appalaches.