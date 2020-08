Un accident mène à une saisie de drogue à Québec

Un homme et une femme ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants, vendredi, après avoir été impliqués dans une collision dans Duberger-Les Saules à Québec.

L’accident s’est produit sur le boulevard Neuvialle, vers 12h30, et n’a causé que des dommages matériels.

Toutefois, lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont constaté que la conductrice circulait avec les capacités affaiblies par la drogue.

Qui plus est, le véhicule dans lequel se trouvait la femme de 22 ans avait été rapporté volé et une importante quantité de cannabis et de comprimés ont été saisis. Plusieurs milliers de dollars en argent liquide ont également été perquisitionnés.

La conductrice et le passager de 29 ans qui prenait place à ses côtés ont notamment été arrêtés pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

«La femme a été conduite devant un agent évaluateur pour subir différents tests», indique le porte-parole du SPVQ Étienne Doyon, précisant que les deux individus sont actuellement détenus et rencontreront les enquêteurs sous peu.