Une Journée Jackie-Robinson qui tombe à point

En constatant que la saison du baseball majeur allait être retardée en raison de la pandémie de COVID-19, on a tôt fait de repousser la «Journée Jackie-Robinson» du mercredi 15 avril au vendredi 28 août. Ce report ne pouvait mieux tomber en considérant les événements des derniers jours visant à dénoncer les inégalités raciales.

Déjà, jeudi soir, la mémoire de Jackie Robinson, célèbre numéro 42 ayant joué avec les Royaux de Montréal avant de faire le saut chez les Dodgers de Brooklyn, a envahi New York de belle façon.

Avant un match prévu entre les Mets de New York et les Marlins de Miami au Citi Field, les joueurs des deux équipes ont observé un moment de silence de 42 secondes avant de tout simplement retraiter au vestiaire et boycotter la rencontre dans le cadre du mouvement «Black Lives Matter».

«Nous faisons preuve d’unité, peu importe d’où l’on vient, et quelle que soit notre couleur», a témoigné le Dominicain Robinson Cano, vedette des Mets, sur le site web du baseball majeur.

Un t-shirt sur le marbre

Avant de quitter le match, l’Afro-Américain Lewis Brinson, qui devait être le premier frappeur des Marlins dans cette partie, s’est bel et bien présenté au marbre, mais pour y déposer un t-shirt avec la mention «Black Lives Matter».

«Nous ne pouvons avoir seulement une journée dans l’année où nous mettons la lumière sur tout ça. On doit le faire lors de la Journée Jackie-Robinson, mais il faut aussi que ce soit le lendemain et la veille, a pour sa part affirmé Brinson. J’ai besoin de faire un meilleur travail afin d’essayer d’entrer dans la communauté, auprès des jeunes enfants noirs autour de Miami et partout aux États-Unis pour démontrer qu’ils ont mon soutien et qu’ils peuvent me regarder en exemple.»

Une dizaine de matchs du baseball majeur ont été annulés mercredi et jeudi dans le cadre du présent mouvement qui touche tout le sport professionnel en Amérique du Nord.