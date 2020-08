Une première

La toute première campagne de sociofinancement de l’Association des Grands Frères Grandes Sœurs du Québec se déroule présentement (jusqu’au 17 septembre) sur la plateforme La Ruche. Il est important de souligner que les dons jusqu’à concurrence de 50 000$ seront doublés, car la campagne a reçu l’appui officiel du Fonds Mille et UN pour la jeunesse. Le montant amassé servira à revisiter et à adapter les programmes offerts actuellement par Grands Frères Grandes Sœurs de Québec à la nouvelle réalité empreinte de la distanciation sociale et ainsi répondre aux besoins post-COVID, tout en poursuivant la mission de l’organisme. Pour plus de détails, consultez la page Facebook: https://www.facebook.com/GFGSdeQuebec/.

«Le Gamer Mentor»

Photo courtoisie

Si vous avez vu vos jeunes passer beaucoup plus de temps que d’habitude devant leurs écrans (ordinateur, tablette, téléphone) depuis la COVID-19 et que leur consommation de jeux vidéo a augmenté de façon importante, le programme «Gamer Mentor» est pour vous et pour eux. Lancé officiellement à l’été 2020 par Mathieu Arcand (photo), avec une formule 100% à distance, le programme vise à encadrer les jeunes de 13 à 17 ans dans leur passion des jeux vidéo. Ce programme de mentorat privé, d’une durée de 14 semaines, et qui cherche à développer de meilleurs joueurs, mais aussi de meilleurs humains avec de saines habitudes de vie, se divise en 4 volets: Développement personnel, Coaching, Acquisition de compétences et Tutorat. Renseignements: Mathieu Arcand au 581 580-7221 ou https://www.lementor.gg.

Défi kayak

Photo courtoisie

L'organisme Jeunes musiciens du monde, qui a pour mission de favoriser le développement des jeunes issus de milieux à risque au moyen d'activités musicales, tiendra son 6e Défi kayak Desgagnés du 3 au 6 septembre prochain. Une centaine de participants, qui respecteront un protocole de distanciation suivant les recommandations de la Santé publique, descendront le fleuve Saint-Laurent en kayak de mer sur 250 kilomètres, seuls ou en équipe, partant de Montréal et faisant arrêt à Sorel, à Trois-Rivières, à Portneuf et à Québec, pendant quatre jours, afin de vivre une expérience sans pareille, soit la plus grande randonnée en kayak de mer au monde. Lydiane autour du monde (photo), blogueuse et globe-trotteur reconnue, prendra part à nouveau à cette escapade au profit des jeunes. L'objectif est de récolter 150 000$. Il reste encore quelques places. Renseignements et/ou dons au www.defikayak.org.

55 ans de mariage

Photo courtoisie

Marcel Talbot et Fernande Fortier (photo) se sont mariés le 28 août 1965 a Saint-Lazare-de-Bellechasse. Ils célèbrent donc aujourd’hui leur 55e anniversaire de mariage. Toutes mes félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Shania Twain (photo), chanteuse country canadienne, 54 ans... Robert Demers, un grand sportif (golf et quilles), 77 ans... LeAnn Rimes, chanteuse country américaine, 38 ans... Pierre Turgeon, avec le Canadien de 1995 à 1996, 51 ans... Jacques Chagnon, député de Westmount/Saint-Louis (PLQ), ex-président de l'Assemblée nationale, 68 ans... Guy Nadon, acteur québécois, 68 ans.... Raymond St-Pierre, journaliste retraité et animateur à Ici Radio-Canada, 71 ans... Paul Martin, ex-premier ministre du Canada, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 août 2019. Jessi Combs (photo), 39 ans, pilote automobile considérée comme «la femme plus rapide sur quatre roues» après avoir établi un record à 640 km/h en 2013... 2018. Jean-Joseph Turcotte, 101 ans, notaire et député de Roberval (Union nationale) de 1958 à 1960... 2017. Mireille Darc, 79 ans, actrice et réalisatrice française... 2016. Juan Gabriel, 66 ans, chanteur populaire mexicain, icône de la chanson en Amérique latine... 2015. Al Arbour, 82 ans, légendaire entraîneur-chef avec les Islanders de New York... 2014. Glenn Cornick, 67 ans, premier bassiste du groupe rock Jethro Tull... 2012. Normand Dussault (Ti-Nomme), 87 ans, joueur de hockey de 1945 à 1961: Canadiens (LNH) et Chicoutimi (QSHL)... 2008. Michel Vastel, 68 ans, journaliste et chroniqueur québécois... 2006. Benoît Sauvageau, 42 ans, député bloquiste de Repentigny... 1988. Jean Marchand, ex-syndicaliste,ex-sénateur et ministre fédéral, 69 ans.