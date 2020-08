ROUSSEAU, Monique Racine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 11 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Monique Rousseau, épouse de monsieur Marcel Racine. Née à Courville, le 14 août 1945, elle était la fille de feu dame Alphéda Labrie et de feu monsieur Roland Rousseau. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle mercredi 2 septembre 2020 de 11h30 à 13h30.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Courville. Outre son époux Marcel, madame laisse dans le deuil son fils Patrick (Julie Cadorette); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Gilles, Ginette (feu Paul-Eugène Déry), Rolande (Jean Vienneau), Jacques (Johanne Robitaille), Marc (Line Thomassin), Bernard, Georgette Paré (feu Gaston); de la famille Racine : Jean-Yves (feu Gilberte Tremblay), André, Réjean (Marlène Lebelle), Madeleine (Réjean Jobin), Denis Dugal (feu Lise) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus). Site : www.fondationduchudequebec.org, Tél. : (418)525-4385