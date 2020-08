VÉZINA, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 8 août 2020, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Vézina, épouse de feu monsieur Urbain Chrétien, fille de feu madame Anita Létourneau et de feu monsieur Alfred Vézina. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Hélène Boulanger) et Stéphan (Micheline Huot); ses petits- enfants: Jessyca (Jimmy Deleon Velasquez), Sandra (José Gosselin) et Derek; ses arrière-petits-enfants: Brandon et Jordan; sa sœur Micheline Vézina (Jacques Morin); ses belles-sœurs et son beau-frère: Véronique, Jeanine, Monique et Denis (Cécile Martineau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD Yvonne Sylvain pour le dévouement et l'amour témoignés à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO Tél: 418 663-5155 Site web: fondationcervo.com.