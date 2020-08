CÔTÉ, Daniel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Daniel Côté, survenu le 15 avril 2020, à l'âge de 85 ans à la Maison Paul-Triquet. Il a longuement fait partie du Royal 22e Régiment et était également connu sous le nom de Dan Le Tailleur.à 10h auL'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses filles: Doris (Danny Johnson), Linda (Martin Vézina) et Sonja (Trevor Chewka); ses petits-enfants: François (Catherine Pageot), Andréanne, Stéphane (Camille Boucher), Marie-Pier (Alexandre Grenier), Laura Valentina, Taylor et Katelyn ainsi que ses arrière-petits- enfants: Maélie et Albert. Il laisse également dans le deuil son frère Albert et ses sœurs Yolande et Georgette (sœur du Bon-Pasteur de Québec), ses neveux et nièces ainsi que Mariette Giguère et tous les membres de sa famille. Notre père, Daniel, est allé rejoindre ceux qu'il aimait et qui l'ont précédé dans la mort. Nous tenons à remercier les membres de l'équipe de la Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue de Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3, site : www.societealzheimerdequebec.com tél.: 418 527-4294