ROY, Jean



À Lévis, le 22 mars 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean Roy, fils de feu Raphaelle Lantagne et de feu Donat Roy. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil; ses enfants: Nathalie et Pascal; ses sœurs: Denise, Michèle (Edouard Alain) et Monica Mercier; son petit-fils Michael Roy-Couture, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement madame Élène Grégoire et monsieur Jean Turgeon pour leur attitude bienveillante et le travail de soutien qui a été tellement bénéfique pour le défunt. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8 - Téléphone : 418-682-6387.