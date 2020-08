BOURGELAS, Georgette Garrett



Au Centre hospitalier Universitaire de Québec, le 4 août 2020, est décédée à l'âge de 97 ans et 5 mois, madame Georgette Garrett, épouse de feu monsieur Sylvio Bourgelas. Elle était la fille de feu madame Florida Gougeon et de feu monsieur Joseph-Henri Garrett. Native de Montréal, elle a vécu à La Pocatière pendant de nombreuses années. Depuis 2017, elle demeurait au Manoir du Verger, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (Fernand Caron), Jeannine (Victor Doiron), Diane (Bertrand Jeffrey) et Gilles (Diane Arsenault); ses petits-enfants ainsi que leur conjoint(e) : Daniel et Philippe Caron, Elaine et Annie Doiron et Maude Bourgelas-Jeffrey; ses arrière-petits-enfants : Olivier, Camille, Xavier, Frédérique, Julien, Thierry et Cédric. Elle laisse également dans le deuil ses deux sœurs, Thérèse et Lise Garrett, ainsi que plusieurs neveux et nièces, ses autres parents et de nombreux ami(e)s qui lui étaient chers. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 13 h 30 à 14 h 25.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de la Montagne.