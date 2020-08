LABERGE, Thérèse Bélanger



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 août 2020, à l'âge de 107 ans et 10 mois, est décédée dame Thérèse Bélanger. Elle demeurait à Québec. Elle était la fille de feu monsieur Charles Bélanger et de feu dame Séraphine McNeil et l'épouse de feu monsieur Elzéar Laberge.en présence des cendres qui seront déposées par la suite au columbarium du cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil ses filleuls: feu Robert Bélanger, Diane Martel Bérubé et Micheline Nolin; son amie Adrienne Lepage, ainsi que ses nombreux neveux et nièces des familles Bélanger et Laberge.