LÉVESQUE, Simonne



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 13 août 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Simonne Lévesque, épouse de feu monsieur Gérard Ménard, fille de feu madame Anna Thibault et de feu monsieur Joseph Lévesque. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auLe jeudi 3 septembre 2020, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 21 h, ainsi que vendredi 4 septembre 2020, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles samedi le 12 septembre 2020 à 11 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Jean-Pierre Dumas), Céline (Denis Lavallée), Guy (Linda Paré) et François (Frank) (Stéphanie Michaud); ses petits-enfants: Mireille, Jean-Philippe, Marie-Andrée, Geneviève, ElyzAnn et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Alyson, Léa Kym, Lou Philip, Laura Eve et Anne; sa sœur Denise (Pierre-Paul Chouinard), feu Normand (Rachel Huot), feu René (feu Thérèse Guérard), feu Camil, feu Antoinette (feu Pierre Filteau) et feu Thérèse (feu Jacques Bélanger); sa belle-sœur Monique Ménard Guérin (feu Noel Guérin) et sa nièce Yolande Ménard (Robert Fortier), ainsi que tous ses autres neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD Yvonne Sylvain pour leur dévouement et leur grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, Téléphone : 418 692-0220, Site web : www.arthrite.ca.