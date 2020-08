BRETON, Père Jacques



Au CHSLD de St-Raphaël, le 26 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé le Père Jacques Breton, marianiste, fils de feu dame Antoinette Dallaire et de feu monsieur Joseph Breton. Il était natif de Sainte-Marguerite de Beauce. Outre ses confrères marianistes, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Charles- Eugène (feu Germaine DeBlois), Aquiline (feu Raymond DeBlois), Dominique, feu Daniel (feu Yvette DeBlois), feu Jean-Luc, feu Barthélémy, feu Colette (François Bouffard), feu Stéphane (feu Aldéa Fréchette), feu Joachim, Denise (feu Jacques Giroux) et Pauline (Denis Laflamme); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St- Raphaël pour tous les bons soins prodigués.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13 h.