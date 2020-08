DIGNARD, Philippe



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise de Québec, le 22 août 2020, à l'âge de 95 ans, monsieur Philippe Dignard a rejoint ce Jésus qu'il aimait tant ! Il était l'époux de feu Thérèse Béchard, fils de feu Amédée Dignard et de feu Élisa Paradis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Jacques Lépinay et famille), Lucille et Yves (Johanne Drolet), sa fille de cœur Alice Poirier et sa famille, sa belle-sœur Yolande Boudreault et famille, ses petits-enfants: Mindy, Tammy Faye, Jean-François, Simon et Caroline; ainsi que ses six arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et amis, ainsi que Jean-Yves Monnier son pianiste et accompagnateur préféré. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital St-François-d'Assise pour les excellents soins et l'approche humaine dont il a fait preuve à son égard tout au long de son séjour.