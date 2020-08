GIGUÈRE, Aline Simard



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 22 août 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Aline Simard, épouse de feu M. Rosaire Giguère. Elle demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairelundi jour des funérailles de 11h30 à 13h15.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Daniel (Anne Bertrand), Richard, Michel (Sylvie Tailleur), Francine (Denis Bouchard); ses petits-enfants: Véronique, Michaël, Jessie, Amélie, Keven et Alexia; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Laurie, Alexane et Anthony; elle laisse également dans le deuil ses sœurs, son frère et ses belles-soeurs: Yvonne (feu Lauréat Picard), Roland (Gisèle Bienvenue), feu Jules (Lucille Blouin), feu Robert (Mireille Bergeron), Bernadette (feu Benoit Fortin) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur / Centre d'hébergement Saint-Augustin, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2. Par téléphone au 418 667-3910, poste 3910, www.fondationpausebonheur.com