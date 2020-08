Plus de 120 000 morts du coronavirus au Brésil

RIO DE JANEIRO | Six mois après avoir recensé son premier cas de COVID-19, le Brésil a atteint samedi le seuil des 120 000 morts liés à l’épidémie, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de décès officiellement enregistré s’élève exactement à 120 262, après les 758 recensés lors des dernières 24 heures. Les contaminations ont parallèlement augmenté de 41 350, pour atteindre le total de 3 846 153.

Peuplé de 212 millions d’habitants, le plus grand pays d’Amérique latine est le deuxième le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, derrière les États-Unis.

Contrairement à l’Europe et en l’Asie, où les courbes de contamination et de décès ont augmenté rapidement avant de chuter à l’issue de plusieurs semaines de confinement, le Brésil semble bloqué depuis trois mois dans un interminable plateau, avec environ 1 000 décès quotidiens en moyenne et de nombreuses disparités entre les régions.