Ciment McInnis bientôt à des Brésiliens

À vendre depuis le début de l’année, l’entreprise Ciment McInnis, qui a bénéficié d’importants soutiens financiers du gouvernement du Québec, est dans la mire d’un conglomérat brésilien qui s’apprête à faire son acquisition, a appris notre Bureau d’enquête.

Votorantim, dont le siège social est à São Paulo, a entamé un processus formel pour acheter la totalité des actions de la cimenterie située en Gaspésie, nous a indiqué une source bien informée qui a préféré garder l’anonymat.

Une telle transaction permettrait à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) d’obtenir le meilleur prix. Investissement Québec (IQ) et le Groupe Beaudier sont les deux autres actionnaires.

En plus du Canada, Votorantim a des cimenteries dans sept autres pays, incluant le Brésil. La direction de sa filiale canadienne, à Toronto, n’a pas commenté la possibilité d’une acquisition de Ciment McInnis, dont la construction a coûté 1,6 milliard $.

« Concernant d’éventuels projets pour nos activités, notre entreprise a pour politique de ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations », a déclaré un porte-parole de l’entreprise, Christopher Mason.

Pas de commentaire

De son côté, la CDPQ a également refusé de répondre à nos questions.

« La Caisse n’est pas un opérateur de cimenterie à long terme, et nous restons ouverts aux opportunités », a répondu le porte-parole Serge Vallières.

Selon les informations obtenues par notre Bureau d’enquête, la Banque HSBC a été mandatée en janvier pour superviser la vente de la cimenterie gaspésienne. Afin de boucler la transaction, la Caisse dispose d’un vote prépondérant qui forcerait ses coactionnaires à céder également leurs participations à l’acheteur.

Des intéressés

Il y a deux ans, l’entreprise québécoise Béton provincial a mandaté l’avocat Marcel Aubut afin de sonder l’intérêt du gouvernement pour un éventuel partenariat avec McInnis.

L’agenda public du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon indique qu’il a rencontré le président de Béton provincial, André Bélanger, à deux occasions depuis. Selon le document, ils ont discuté des projets de l’entreprise, sans référence directe à McInnis.

Cet été, Béton provincial a augmenté la pression en inscrivant au registre des lobbyistes un mandat au nom de ses dirigeants dans le but d’obtenir une aide gouvernementale de 150 millions $ qui lui permettrait de faire l’acquisition de la cimenterie gaspésienne.

Sollicité cette semaine, M. Aubut, dont le mandat est toujours actif, s’est refusé à tout commentaire, tout comme il l’a fait à de nombreuses reprises au cours des derniers mois.

– Avec Marie Christine Trottier

Litige de 5 M$ US pour l’entreprise aux États-Unis

Un armateur américain réclame 5 millions $ US à Ciment McInnis en alléguant que la cimenterie n’a jamais été capable d’expédier par bateau la production prévue.

D’Amico Dry reproche à la cimenterie gaspésienne d’avoir utilisé faussement le prétexte de la pandémie de COVID-19 pour interrompre brutalement leur collaboration, indiquent des documents juridiques déposés devant un tribunal américain.

L’armateur du Connecticut soutient que les problèmes avaient commencé bien avant. Selon D’Amico, McInnis a été incapable depuis deux ans d’utiliser la totalité de la capacité de transport dont elle disposait, ce qui a obligé l’armateur à imposer des pénalités financières à l’entreprise.

Pas la faute à la covid

En mai, Ciment McInnis a soutenu que la pandémie était une raison suffisante pour suspendre leur contrat. Mais l’entreprise américaine ne le voit pas de cet œil et réclame 5 millions de dollars US.

Photo courtoisie Maryse Tremblay

Ciment McInnis

« Les problèmes de l’affréteur ne sont pas liés à la COVID-19 », soutient D’Amico dans un document déposé devant la Cour du district Sud de New York.

Une porte-parole de la cimenterie, Maryse Tremblay, a refusé de commenter le dossier.

« Le dossier/le litige auquel vous faites mention est toujours devant la cour », a-t-elle répondu.

Le représentant syndical des employés de McInnis, Dany Maltais, a confirmé que la cimenterie n’a pas encore atteint sa production maximale de 2,2 millions de tonnes par année.

Selon M. Maltais, l’objectif de 2020 est de 1,6 million de tonnes.

« C’est pas facile, on passe à travers un démarrage, après c’est le rodage pour les opérations. Il y a des bons mois, et des moins bons mois. »

Selon lui, la performance de l’usine s’est améliorée depuis une interruption d’un mois en mai.

– Avec Philippe Langlois

Une interminable saga

31 janvier 2014

Le gouvernement péquiste de Pauline Marois, la Caisse de dépôt et Beaudier annoncent la construction de la cimenterie à Port-Daniel-Gascons. Québec accorde un prêt garanti avec intérêts de 250 M$, Investissement Québec participe à la hauteur de 100 M$ et la Caisse investit 100 M$ en capital-actions aux côtés de Beaudier.

29 juin 2016

Alors que le coût prévu était de 1,1 G$, des dépassements de 450 M$ à la cimenterie sont confirmés par le gouvernement du Québec, qui ne veut pas investir davantage.

11 août 2016

La Caisse annonce qu’un changement de contrôle a eu lieu au conseil d’administration de Ciment McInnis et ajoute 125 M$ dans le projet de cimenterie, conjointement avec un autre 125 M$ d’un groupe d’investisseurs.

14 juin 2017

Début de la production de ciment par McInnis.

25 septembre 2017

Inauguration officielle de l’usine de Ciment McInnis.

17 juillet 2019

500 M$ de plus sont prêtés à Ciment McInnis, dont 150 M$ proviennent de la Caisse de dépôt et 50 M$ de Beaudier inc. Les 300 M$ restants proviennent d’un emprunt consenti par un groupe de 11 banques canadiennes et internationales. Investissement Québec a aussi ajusté la structure de sa dette.