COVID-19: les stations de ski se préparent pour l’hiver

Bien que les autorités en santé publique du Québec n’aient pas encore donné leur aval à la réouverture des stations de ski pour cet hiver, celles-ci sont persuadées qu’elles pourront opérer pendant la prochaine saison froide alors qu’elles commencent à élaborer leur plan de mesures sanitaires.

Les stations québécoises ont pu garder leurs portes ouvertes cet été en proposant des activités de randonnée pédestre, de vélo de montagne et de baignade, entre autres.

Si elles veulent continuer à accueillir des visiteurs à l’arrivée des premières neiges, elles devront bien entendu suivre les recommandations de la santé publique.

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) lancera bientôt la campagne d’information «Skiez bien, soyez bien», afin de sensibiliser les Québécois aux bons comportements à suivre en ski ou en planche à neige en temps de COVID-19.

«Les stations de ski ont su démontrer leur résilience plus d’une fois face aux situations exceptionnelles et elles sont prêtes à relever le défi de la situation actuelle. L’ASSQ et les stations de ski du Québec sont confiantes de pouvoir offrir une saison de ski réinventée en respectant les consignes sanitaires afin que votre visite en station soit amusante et sécuritaire», a mentionné dans un communiqué Yves Juneau, président-directeur général de l’ASSQ.

Rappelons que les stations de ski membres de l'ASSQ avaient suspendu leurs opérations le 15 mars dernier. L'industrie employait à ce moment-là 33 000 personnes.