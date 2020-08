POLIQUIN, Lucie



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Lucie Poliquin. Née à Arthabaska, le 12 octobre 1946, elle était la fille de feu dame Gratia St-Onge et de feu monsieur Emery Poliquin. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de midi. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sonya, Stéphane et Sylvie Lemieux (Réjean Savoie); ses cinq petits-enfants: Dannick et Jo-Anny Lemieux-Savoie, Laury, Maryann et Philipe Lefrançois, Marcel Lemieux; ses frères et sœurs: Alain, Claire, Colette, François, feu France; ainsi que les proches, ami(e)s et conjoints. La famille remercie l'équipe des soins palliatifs pour la qualité de leur travail, leur humanité et leur respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de