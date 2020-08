LACOURSIÈRE, Jacques



À l'Hôpital St-Sacrement, Québec, le 20 août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Lacoursière, époux de madame Pierrette Trottier, fils de feu monsieur Jean Lacoursière et de feu madame Juliette Perron. Il demeurait à Saint-Casimir. En raison des circonstances, il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances.Monsieur Lacoursière laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Alain (Elise Bergeron), Jean (Catherine Vayssier), feu Line; ses petits-enfants: François et Charlotte, Yann et Fanny; ainsi que tous les membres des familles Lacoursière et Trottier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial au Dre Nancy Cameron pour les bons soins prodigués et son dévouement ainsi que toute l'équipe du 24/7 du CLSC de St-Marc-des- Carrières pour leur disponibilité et leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca