Danault doit rester à Montréal

Phillip Danault n’a pas l’intention d’accepter un rôle diminué avec l’équipe et c’est tout à son honneur. Toutefois, avec l’émergence des jeunes joueurs de l’organisation, le Québécois devra se faire à l’idée qu’un jour ou l’autre, ils prendront la « pole ». Il ferait toutefois une grave erreur en décidant de quitter Montréal.

Personne ne peut en vouloir à Danault de souhaiter protéger ses acquis. Il a rendu de fiers services au Tricolore depuis qu’il a été acquis des Blackhawks de Chicago.

Par contre, je pense que Danault pourrait être tout aussi utile au Canadien dans un rôle un peu moins offensif. Je regarde aller Yanni Gourde avec le Lightning de Tampa Bay et je vois un joueur sur qui le no 24 du Canadien pourrait se baser. Gourde évolue sur le troisième trio des Bolts, parfois sur le deuxième, et pratique un style intense, explosif et agressif qui fait de lui l’un des joueurs les plus utiles du Lightning en séries, particulièrement depuis le début du duel contre les Bruins de Boston.

CINQ RÉFLEXIONS

Je l’ai déjà dit souvent et je le répète : je trouve extrêmement important que des Québécois évoluent pour le Canadien de Montréal. Je n’ai aucun conseil à donner à personne, mais je crois quand même que Danault doit demeurer à Montréal.

Premièrement, il est chez lui, près de sa famille et de ses amis. Une réalité qu’on néglige trop souvent et qui frappe plusieurs joueurs au visage quand ils décident de déménager dans une autre ville.

Secondo, il a la confiance de l’entraîneur Claude Julien, et rien n’indique qu’il serait aussi apprécié dans un autre vestiaire, par un autre entraîneur qui pratique un autre style de jeu. Accepter un peu plus d’argent pour déménager ailleurs ne garantirait en rien à Danault un rôle de premier ou deuxième centre. Après tout, le gazon semble toujours plus vert ailleurs, mais ne l’est pas toujours. Parlez-en à Alex Galchenyuk...

LA FIERTÉ DU LOGO

Ma troisième réflexion pour Phillip serait de lui dire qu’il a un rôle de premier plan et pas juste sur la patinoire. D’être un Québécois qui joue pour le Canadien vient certes avec des responsabilités accrues, surtout avec les médias francophones, mais c’est aussi un privilège auquel à peu près tous les jeunes joueurs de la province aimeraient goûter un jour.

Et, finalement, un rôle défensif n’est pas un désaveu et Guy Carbonneau l’a démontré pendant plusieurs années dans la LNH. « Carbo » évoluait 17 ou 18 minutes par match, récoltait une vingtaine de buts par saison en plus d’être l’un des plus efficaces pour contrer les meilleurs joueurs adverses, comme en font foi ses trois trophées Selke remis au meilleur attaquant défensif de la LNH. Des exploits qui lui ont valu d’être intronisé au Temple de la renommée du hockey !

COMPRÉHENSIBLE

Cela étant dit, je comprends parfaitement Danault. C’est un athlète fier qui a travaillé fort pour arriver où il en est aujourd’hui. J’ai aimé qu’il dise ce qu’il pense et qu’il démontre en quelque sorte qu’elle est terminée, l’ère où il était interdit de parler sans que ce soit pour nous servir la cassette préparée par le département des communications de l’équipe.

La décision finale lui reviendra, mais j’ose espérer que la fierté et l’honneur de porter l’uniforme du Canadien pour un Québécois le convaincront de rester.

Parce qu’il n’y a pas plus grand honneur pour un hockeyeur d’ici de jouer pour le CH.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

LA NBA AU-DEVANT

La NBA est devenue la ligue qui fait preuve du plus de leadership dans tout le sport professionnel. Encore cette semaine, les joueurs de basketball professionnels ont été les premiers à opter pour le boycottage des matchs de leur circuit en appui à la cause « Black Lives Matter ». J’ai été heureux ensuite de voir que tous les grands circuits de sport en Amérique ont emboîté le pas, dont la LNH qui, encore une fois, a été la dernière à agir. Les athlètes professionnels jouissent d’une visibilité incroyable et de voir qu’ils l’utilisent pour dénoncer les injustices sociales dont nous sommes témoins en ce moment, c’est beau à voir.

BONNE NOUVELLE

J’ai écouté la conférence de presse de l’entraîneur-chef du Canadien Claude Julien la semaine dernière et je n’en tire que du positif. Premièrement parce qu’il semble se porter de mieux en mieux, mais aussi parce qu’il n’a laissé planer aucun doute sur son avenir professionnel. Il a mentionné qu’il serait de retour derrière le banc du Canadien l’an prochain avec fermeté, et aussi avec une pointe de fierté qui était drôlement plaisante à entendre. J’avais l’impression qu’il aurait parlé au téléphone pendant des heures avec les médias tellement il était à l’aise. Il est évident que Claude a eu besoin de l’avis de ses médecins, mais aussi de sa famille avant de prendre sa décision et tout porte à croire que ce fut unanime. Depuis sa maison, Claude a pu regarder son équipe jouer et l’a probablement analysée différemment. Pas de doute qu’il a dû être fort encouragé par la tenue de ses deux jeunes joueurs de centre Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi.

UN GRAND-PÈRE FIER

Dans le cadre de cette chronique, il m’arrive souvent de féliciter des athlètes pour leurs bons coups, que ce soit au hockey, au baseball, au football ou dans n’importe quelle autre discipline. Aujourd’hui, j’aimerais prendre le temps de féliciter l’un des miens. Mon petit-fils Alexis Gravel a obtenu une bourse d’études pour aller jouer au baseball au collège Chipola en Floride. Il évolue présentement avec l’Académie de baseball du Canada (ABC). Bravo Alexis, je suis très fier de toi.