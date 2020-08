BOUTIN, Gaston



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Gaston Boutin, époux de Madame Jacqueline Rousseau, le 13 août 2020 à l'âge de 88 ans et 9 mois, aux soins palliatifs de l'Hôpital du Jeffery Hale. Fils de feu dame Rose-Anna Bélanger et de feu monsieur Alphonse Boutin. Originaire de Ste-Sabine de Bellechasse, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, au, de 13h30 à 14h45,La mise en niche se fera en toute intimité au Cimetière Saint-Charles, Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin. Homme d'un grand courage exemplaire après 3 ans de dure combat contre la maladie il laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline, son fils feu Jacques, sa fille Carole (Guy Dumoulin) ainsi que son petit-fils Patrick. Il était le frère de: feu Zachée (feu Françoise Fredette), feu Gilberte (feu Claude Fredette), feu Elphège, Christiane (Clément Roy), Clermont (Huguette Mercier), Donald (Roselle Gagnon), Pierrette (Gaston Dorval), Diane (Réjean Houle), Réjeanne, feu Alain (Claudine Talbot). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Rousseau: feu Pauline (feu Gaston Bolduc) et Anita (feu Raymond Fournier); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Courcy: feu Michel (feu Ginette Lachance), feu Marcel, Robert (Charlotte Lévesque), feu Ginette, Jean-Marc (Ginette Daigle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Jeffery Hale mais particulièrement au Dre Geneviève Piuze pour sa grande humanité et son réconfort mais aussi à Suzanne, Yolaine et chacun de vous dont le nom nous échappe mais qui lui avez donné les soins de fin de vie avec une grande compassion et un grand respect… Merci du fond du cœur! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des amis du Jeffery Hale-Saint- Brigid's, 1270 chemin Sainte-Foy, Québec, Qc G1S-2M4. Tél: (418) 684-2260. Internet: https//amisdujhsb.ca/ ou toutes autres œuvres de votre choix.