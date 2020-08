CÔTÉ, Albert



Décédé le 18 avril dernier, à l'âge de 93 ans, Albert Côté était l'époux de Lorette McCollough et le père de Denis, Jacques et Johanne. Soulignons son apport important au niveau de la forêt québécoise: Diplômé en arpentage en 1950 et bachelier en génie forestier en 1951 de l'Université Laval. Assistant, puis chef de district à Amos de 1951 à 1963. Sous-ministre adjoint aux Terres et Forêts de 1963 à 1966Président de l'Office de récupération forestière de 1966 à 1970. Président-directeur général de REXFOR de 1970 à 1979. Président et chef de la direction de la Scierie des Outardes de 1980 à 1983. Ingénieur-Conseil pour la firme Darveau, Grenier et Lussier de 1983 à 1985. Élu député de Rivière-du-Loup, il est ministre délégué aux forêts de décembre 1985 à janvier 1991. Réélu pour un second mandat, il est ministre des Forêts de janvier 1991 à janvier 1994. Ingénieur conseil de 1994 à 1996.le vendredi 4 septembre 2020 de 16 h 30 à 19 h et le samedi 5 septembre 2020 de 9 h à 10 h 30.La messe sera célébrée par le père Pierre Côté, frère du défunt. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorette; ses enfants : Denis, Jacques (France Petitclerc) et Johanne; ses-petits enfants : Elsie, Islène, Stéphanie, Camille, François, Sean, Gabrielle et Ylenor; ses arrière-petits-enfants : Alicya, Arielle, Zoey et Nolan; ses frères et sœurs : Paul-Eugène (feu Lucille Gagné), feu Thérèse (feu Paul-Henri Royer), Louis (Marguerite Francoeur), Raymonde, Suzanne (feu Claude Lafortune), feu Denise (Gabriel Royer), Jules (Carmen Métivier) et Pierre s.j ; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille McCollough : feu Clément (Henriette Paquet), feu Hedwidge (feu Patrick Curran) et Guy (Priscilla Bernard), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents, ami(e)s collègues.