100 emplois d’avenir: Gros virage vers la télémédecine

Si la pandémie a bouleversé le système de santé pendant quelques mois, l’avènement de la télémédecine pourrait bien être son héritage à long terme. Et le tout viendra avec des besoins de main-d’œuvre dans certains domaines connexes.

« Oui, on entend beaucoup parler actuellement des embauches massives en CHSLD pour des préposées aux bénéficiaires, mais à plus long terme, la télésanté sera en vogue. Consultations à distance et médecine virtuelle amèneront une adaptation du secteur et une forte demande », croit Éric Boutié, président d’Événement Carrières.

Des emplois de médecin, d’infirmière et de psychologue pourraient notamment être à pourvoir pour l’aspect consultation, estime l’expert.

Demande informatique

Mais le virage techno de la santé provoquera aussi une forte demande pour tout ce qui touche à l’informatique.

La firme Dialogue, entreprise en télésanté, soutient que les emplois de développeur et d’ingénieur en informatique, ainsi que de gestionnaire TI seront des postes critiques.

Des « opportunités »

L’écho est le même chez ProContact Informatique, une firme qui estime qu’elle pourra tirer son épingle du jeu, mais qui aura également des besoins de main-d’œuvre.

« Tout ce qui touchera la modernisation de la santé, on va avoir un impact certain là-dedans », assure le président de l’entreprise, Jonathan Legault, qui entrevoit des perspectives très intéressantes même si l’industrie a été perturbée par la crise.

« Notre secteur a été impacté par un ralentissement des investissements dans des grands projets d’infrastructure. Mais d’un autre côté, la crise amène aussi de nouvelles opportunités », ajoute-t-il.

— Avec la collaboration de Diane Tremblay